Gf Vip, Giulia Salemi su Alex e Soleil (sempre più complici): «Se quella piscina potesse parlare...»

Si torna a parlare del triangolo Soleil Sorge, Delia Duran e Alex Belli al Gf Vip. «Tu dovevi qui per essere uniti, non per visibilità». Dopo il confronto tra Delia e Soleil e il rifiuto della moglie di Alex di incontrare il marito l'ex di CentoVetrine è andato in crisi. Se in un primo momento Belli ha detto che avrebbe voluto la moglie nel loft per poterci parlare almeno qualche minuto, dopo qualche giorno l'attore ha cambiato idea. «Voglio fare questo percorso da solo, non voglio Delia non voglio contaminazione, voglio vivere quest'esperienza libero. Ha avuto la possibilità di entrare per vedermi ha detto no, ora resti a casa». Prende la parola Alex per spiegare che non gli è piaciuto l'atteggiamento della moglie. «Non mi aspettavo questa decisione di Alex. se questa è la sua decisione la comprendo. La nostra amicizia va avanti a prescinderre. Il confronto con delia speravo potesse dargli la forza giusta per andare avanti ma non è stato così».

Gf Vip, Alex e Soleil sempre più vicini

Sabato sera Soleil e Alex hanno ritrovato l'alchima che contraddistingue il loro rapporto fin dall'inizio. Complice un pigiama party i momenti di complicità che abbiamo visto dai video sembano dimostrare che tra Soleil Sorge e Alex belli non sia soltanto amicizia. «Un rapporto di fiducia» spiega così quelle immagini Alex, e Alfonso Signorini interrompe l'attore: «Beh si un rapporto di fiducia che si sotituisce all'attrazione artistica».

Soleil sembra essersi proprio lasciata andare.

Le opinioniste

Sonia divertita interviene: «Durante il daytime si divertono quando siamo in diretta pare che i ragazzi siano dal preside. Si vede che c'è attrazzione».

E Adriana Volpe: «Sicuramente si attraggono quanto delia e Alex sono due calamite che si respingono. Se Delia fosse stata la compagna gelosa sarebbe entrata di forza nella casa e invece sta a casa».

Alex vuole solamente che se delia decide di entrare lo faccia solo per lui e non per attaccare Soleil.

Nel frattempo Giulia Salemi ha pubblicato un post in cui scrive: «Se la piscina di quel Gf potesse parlare...»

Anche il suo amore con Giulia Salemi è nato in quella piscina. «La piscina del Gf Vip è come quella di Coocoon» ha ironizzato (nenache troppo) Alfonso Signorini.