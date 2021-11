GF Vip, Antinolfi rivela: «Una mia ex argentina era incinta ed è scappata». Impazza il gossip su Belen

Gianmaria Antinolfi, ormai, è una calamita per le polemiche. Il concorrente del GF Vip 6, è nuovamente finito nella bufera dei social, stavolta per una sua ex fiamma: Belen Rodriguez. Nonostante non sia stato lui a nominare la bella conduttrice di Tu si que vales, qualcuno ha pensato che ci siano chiari riferimenti. La vicenda risale a un paio di giorni fa, quando il gieffino ha parlato di una sua ex fidanzata argentina che aspettava un figlio da lui. Gianmaria non ha fatto nomi, ma è stata la principessa Jessica Selassié che, dopo aver ascoltato tutto, ha nominato Belen ha raccontato tutto a Soleil Sorge.

Antinolfi ha parlato di un’ex che era sposata e che è fuggita in Argentina, appena ha scoperto di essere incinta. Gianmaria non ha fatto il nome di Belen, per cui rimane il dubbio che si tratti davvero di lei. Al contrario, Jessica ha subito collegato il tutto dicendo a Soleil che se Belen arrivasse nella Casa lo rovinerebbe.

Il tutto non sembra sia passato in sordina alla soubrette argentina che ha postato, proprio nelle scorse ore, una storia su Instagram che sembra un commento a quanto successo. Una sua foto con una espressione incredula e la scritta: «Non ho capito bene il discorso».

Una replica diretta al gossip del gieffino e Jessica?