, Biagio D'Anelli dimentica Miriana Trevisan: pioggia di baci per tutti

Una sfilza di baci. Biagio D'anelli non risparmia nessuno: bacia tutti i suoi compagni di avventura, o quasi. Nella serata di ieri sera, quasi tutti i concorrenti del GF VIP6, si sono ritrovati ad un compleanno comune in un noto nightclub di lusso, dove hanno trascorso del tempo insieme del divertimento. D’Anelli ha postato nelle sue stories Instagram diversi momenti della serata, riprendendosi mentre ride e scherza con gli altri Vipponi. Ma non solo.Ha colpito i fan, la serie di scatti in cui BIagio si ritrae scherzosamente mentre bacia tutti. La principessa Jessica Salassiè, Alex Belli, Giacomo Urtis e, ancora Clarissa Salassiè. Sembra, dunque, che Miriana Trevisan sia finita nel dimenticatoio.

APPROFONDIMENTI CHI SI RIVEDE! Belen Rodriguez e Soleil Sorge, il retroscena: il gelo dietro le... LA RIVELAZIONE Alex Belli e Delia Duran, dall'amore libero al figlio:... SPETTACOLI Gf Vip riunito per una sera: manca Soleil, ecco chi c'era con...

Leggi anche > Drusilla Gucci infuriata con Francesco Chiofalo: «Schifata e disgustata. Siamo in pausa»

La liaison d'amore con l'ex di Pago ha portato numerose polemiche per il modo drastico e particolare con è finita. Ma, ora, sembra una storia passata perchè Biagio ha voltato pagina e sembra spensierato e libero.

Inizialmente l’opinionista si è ripreso mentre flirta con Jessica, chiedendole: «Quanto mi vuoi bene da 1 a 10?» e ottenendo in tutta risposta «11!». Poi D’Anelli si è mostrato mentre bacia più volte sulla guancia la sorella di Jessica, chiedendole insistentemente se è fidanzata o meno. Tra un drink e l'altro, tutti i gieffini presenti sembrano aver stabilito una bella sintonia.

Tra gli altri, sono stati avvistati in pista anche Tommaso Zorzi, Valeria Marini,Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli.