GF Vip, Davide Silvestri si sposa. Quanti assenti tra gli invitati: ecco gli unici due vipponi che ci saranno

Davide Silvestri, dopo la lunga esperienza al Grande Fratello Vip, si sposa. Uno dei protagonisti indiscussi della sesta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini è pronto a giurare amore eterno alla sua Alessia Costantino, chiamata affettuosamente Lilì. Dopo sei mesi all'interno della casa più spiata d'Italia, in molti si sarebbero aspettati che Davide invitasse, se non tutti, una buona parte dei suoi coinquilini e compagni di avventura. Ma così non sarà.

La notizia del loro matrimonio è stata resa ufficiale nelle pagine del settimanale Chi. Il modello e attore 40enne, in un’intervista, ha spiegato cosa lo ha spinto a fare il grande passo e cosa prevede per il futuro, dando anche maggiori dettagli sulla cerimonia in vista e sui vipponi che ha deciso di invitare.

Davide Silvestri è certo: Lilì è la donna giusta. Un'anticipazione sul futuro matrimonio era già stata data nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, ma adesso è ufficiale. I due stanno già pianificando le nozze che verranno celebrate entro la fine del 2022. E nell'intervista a Chi, si percepisce come il vippone sia impaziente di sposare la sua amata.

L’ex gieffino sembra avere inoltre già le idee molto chiare sul tipo di evento che vuole e sul luogo che vorrebbe ospitasse i festeggiamenti. Dopo il secondo posto al Grande Fratello Vip non vuole più perdere tempo e ha dichiarato: «Stiamo già organizzando tutto. Spero di riuscire a celebrarle a fine settembre. Ma onestamente sto già correndo come un matto per farlo anche prima. Il mio sogno, burocrazia permettendo, sarebbe quello di sposarci a luglio».

«Sarà una cerimonia molto semplice - continua Davide Silvestri -. Poche sere fa ne ho parlato con Lilì e Barù. Abbiamo immaginato una festa in stile grigliata: hamburger, panini, birra e relax alla cascina La Lodovica a Vimercate».

Poi, inevitabilmente, la domanda scomoda sugli invitati. Chi saranno i vipponi invitati alla cerimonia? L'ex gieffino ha dichiarato che sicuramente il suo celebre cugino Francesco “Kekko” Silvestre, frontman dei Modà, sarà uno dei testimoni.

Quanto agli altri invitati l’ex modello ha fatto sapere che ha intenzione di invitare soltanto due dei suoi compagni di avventura al Grande Fratello Vip 6. E l'identikit dei due invitati è tutt'altro che scontato. All'interno del loft di Cinecittà, Davide si è sempre contraddistinto per andare d'accordo con tutti. Eccezion fatta per le ultime settimane di reality dove tra strategie e il perdurare della convivenza forzata hanno portato a qualche litigio che lo ha visto protagonista, tra tutti quello con Soleil Sorge.

I due invitati saranno, quindi, Barù e Katia Ricciarelli. A quanto pare si tratta delle persone a cui è rimasto davvero legato dopo i sei mesi di avventura nella casa più spiata d'Italia. Qualche vippone se la sarà presa? Chissà. Magari nei prossimi giorni qualcuno potrebbe rilasciare un'intervista palesando il suo malumore...