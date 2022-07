Gf Vip, Davide Silvestri si è sposato: matrimonio contadino con parenti e amici vip, ecco chi c'era

Davide Silvestri ha detto "Sì". L’ex gieffino e imprenditore, ha sposato la fidanzata Alessia Costantino, che chiama affettuosamente Lili. Il matrimonio è stato celebrato oggi, domenica 3 luglio, e i festeggiamenti sono ancora in corso a La Lodovica, dimora di campagna del 19° secolo a Vimercate, in Lombardia. Il tema scelto è piuttosto originale: contadino. Marito e moglie, così come gli invitati, si sono presentati all’evento su un trattore e a tutti gli ospiti è stato chiesto di indossare tenute wild. All'evento, Davide ha invitato anche alcuni suoi ex compagni della Casa, ma non tutti. Figurano nelle stories Instagram Giucas Casella, Katia Ricciarelli, Barù, Jessica Selassiè; ma mancano Miriana Trevisan, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano che hanno rinunciato a partecipare per impegni di lavoro.

Come mostrano i video postati sui social da alcuni invitati, Davide Silvestri ha optato per un completo classico, con gilet broccato. Elegante e pomposa pure la moglie Alessia, che è legata da diverso tempo all’ex gieffino anche se non fa parte del mondo dello spettacolo. La sposa ha optato per un tradizionale abito bianco senza spalline, con scollo a cuore e gonna ampia di tulle. Testimone d'eccezione dello sposo è Kekko, il cantante dei Modà, nonchè cugino di Daniele. Durante il party è stata servita la birra Lira che viene prodotta dai due cugini.

Show da parte di Giucas che in tenuta western ha movimentato la cerimonia chiedendo alla moglie di Davide Silvestri di pensare con calma ad un’eventuale sì.

Per l’occasione Katia Ricciarelli ha sfoggiato un’ampia camicia gialla a fiori rossi, in pendant con il pantalone. Outfit più sbarazzino, invece, per Jessica Selassié, che ha scelto un top corto a quadrettini e una gonna bianca di cotone. La principessa ha completato il look con un ampio cappello.

Ruolo importante per Barù (in salopette brown) durante il ricevimento: al cuoco è stato affidato il compito di fare la grigliata per tutti gli ospiti.