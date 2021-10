Gf Vip, Miriana Trevisan (dopo il bacio) frena Nicola Pisu: «Io ora non me la sento»

Nuova storia d'amore al Grande Fratello Vip? Dopo la liason che ha fatto sognare milioni di telespettatori tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, ma che pare proprio essere giunta al capolinea, ora scatta il bacio tra altri due concorrenti: Miriana Trevisan e Nicola Pisu. E mentre Katia Riccciarelli ha tuonato contro l'ex di Pago è proprio lei stessa a volersi fermare e a mettere in chiaro le cose. È stata proprio la dura reazione del soprano che ha fatto scattare in Miriana la voglia di chiarire la sua situazione nei confronti del figlio di Patrizia Mirigliani, e la prima con cui l'ex di Non è la Rai si è confidata è stata Jo Squillo: «Ha cercato di baciarmi, giocando, sempre con dolcezza. Non è entrato nel letto, che gentilezza, ha dormito sopra il lenzuolo. Si è addormentato e basta. Gli ho fatto un po' di carezzine. Però non me lo aspettavo, lo vedo un po' piccolo». Un bacio innocente quindi che però sta facendo molto discutere sia dentro che furi dalla casa del Gf Vip.

Gf Vip, Miriana e il confronto con Nicola

Volendo però mettere le mani avanti anche con Nicola, la Trevisan ha parlato anche con Pisu. «Sono sincera. La devo studiare proprio per vivermela. Io non ti avevo mai guardato in quel senso. È stata una notte goliardica, tu non stavi completamente lucido». Non si sente pronta quindi ancora Miriana a mettersi in una storia, perdipiù con un ragazzo così giovane. «Non lo so, non dobbiamo dormire insieme se permetti. Io ora non me la sento» ha continuato la showgirl. Nicola dal canto suo non è stato zitto a guardare: «Io ho avuto relazioni con donne che hanno già figli quindi so cosa vuol dire. Sono pochi giorni che ci siamo avvicinati». Si lascerà andare Miriana? Stasera ne sapremo di più, l'appuntamento è alle 21.40 su Canale 5.

