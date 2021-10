Gf Vip, due nuovi ingressi? Alessandro Rossi (fidanzato della Cipriani) e Antonella Fiordelisi (ex di Chiofalo) pronti a entrare

Iniziata da poco più di 100 giorni questa edizione del Gf Vip sembra non trovare pace. Tra amori che neanche si accendono che subito si spengono e liti furibonde il reality condotto da Alfonso Signorini sembra non riuscire a decollare. Dopo la scorsa edizione che ha fatto il boom di ascolti e per questo è stata mandata avanti per 5 mesi il Grande Fratello Vip 2021 non trova lo sprint. La puntata numero 11 del Grande Fratello Vip 6 di ieri lunedì 18 ottobre è scesa di nuovo sotto i 3 milioni dopo un paio di lunedì stabilmente sopra: 2,967 milioni e 19% in calo di circa 200 mila spettatori e di 1.7% punti di share rispetto a lunedì scorso ma come sempre in crescita rispetto al venerdì. 3.429.000 e 20.66% è stato il dato della puntata 11 dello scorso anno. Sarà forse per questo che Mediaset sta pensando di far entrare dei nuovi vipponi all'interno della casa più spiata d'Italia.

Gf Vip, due nuovi ingressi

Stando alle indiscrezioni sarebbero due i volti noti che dovrebbero varcare la soglia della porta rossa. Si è parlato inizialmente di un ingresso di Valentina Nulli Augusti, sussurrato anche da Gabriele Parpiglia, ma la ex di Tommaso Eletti sembra non sia la vip scelta. Si vede infatti anche dai suoi profili social che la quarantenne continua serenamente la sua "nuova" vita da donna libera tra serate e centri estetici. I nomi papabili sono per ora Alessandro Rossi, cioè il fidanzato di Francesca Cipriani (che in effetti sta molto simpatico ad Alfonso e che da qualche settimana non si vede più nella casa pronto a fare i suoi siparietti con la Cipriani) e la'ltra sarebbe Antonella Fiordelisi, ex fidanzata di Francesco Chiofalo, nome già fatto da Sophie Codegoni. qualche giorno fa infatti la ex di Uomini e Donne parlando con i suoi compagni d'avventura aveva già raccontato di essere a conoscenza che la Fiordelisi sarebbe entrata. A spoilerare la notizia ci ha pensato Deianira Marzano. L'esperta di gossip ha infatti raccontato nelle sue stories Instagram di questi due nuovi ingressi nella casa del Gf Vip.

