GF vip, lo strano destino di Giulia Salemi: due di picche ad Adrien Brody, poi Francesco Monte la maltratta

Giovedì 8 Novembre 2018, 16:43 - Ultimo aggiornamento: 08-11-2018 16:49

Uno strano destino sentimentale per, rinchiusa nella casa del, programma seguito da Leggo.it . Nel reality Giulia è molto vicina a Francesco monte, che però nei suoi riguardi è decisamente tentennate, mentre sembra lo sia stato molto di menoa cui la Salemi avrebbe invece rifilato il due di picche. Correre infatti l’estate del 2015, località Sardegna, quando l’attore premio Oscar per “Il pianista” del regista Roman Polansky avrebbe perso la testa, non ricambiato, per la Salemi.Nella casa invece è proprio Giulia ad avere un rapporto simil sentimentale quantomeno altalenante con il suo Francesco Monte, che sembra non cedere mai completamente alle avances delle coinquilina. A raccontare i fatti la rubrica “Buona Novella” di “Novella2000”: “Povera Giulia Salemi trattata con scarsa considerazione da Francesco Monte nella Casa del Grande Fratello Vip – si legge sulla rivista - la ragazza è visibilmente infatuata di lui che però non sembra molto bendisposto nei suoi confronti.Un giorno un bacio, un giorno uno schiaffo (morale, ovviamente!) e lei ne parla con le altre concorrenti e si dispera. E pensare che nell'estate del 2015 la Salemi aveva fatto perdere la testa all'attore Adrien Brody, premio Oscar per Il Pianista di Roman Polanski. Tutto era successo in Sardegna, ma lei gli aveva risposto picche... Così dicono”.