Gf Vip, Katarina Raniakova: «Ma quale Delia Duran, sono io la moglie di Alex Belli. Non siamo ancora separati»

Alex Belli e Delia Duran non sarebbero davvero sposati. Questo è quanto affermato da Mila Suarez al Grande Fratello Vip che sarebbe poi stato confermato da Katarina Raniakova, prima moglie di Belli. La donna ha confermato le voci sul mancato secondo matrimonio spiegando di essere ancora sposata con Alex.

APPROFONDIMENTI SENZA RISPETTO GFVip, Katarina Raniakova ex moglie di Alex Belli: «Aggressivo... GF VIP Alex Belli e la battuta (infelice) su Bortuzzo: «Resta Manuel... SPETTACOLI Stasera in tv, Gf Vip su Canale 5: cosa succederà ad Alex...

Leggi anche > Gf Vip, urla per Aldo Montano e Manuel Bortuzzo: la reazione di Alex Belli

A raccontare la storia è Deianira Marzano a cui si sarebbe rivolta la stessa Katarina: «Sono Katarina, la moglie di Alex. La prima e l’unica perché noi non siamo ancora divorziati. Quindi per ora non si potrebbe nemmeno sposare per quanto ne so. Io sono la sua prima moglie con rito in comune e non siamo ancora divorziati comunque».

Le vicende sentimentali di Belli a questo punto si fanno sempre più intricate, dopo un matrimonio di fatto ancora un piedi, un secondo finto, o presunto tale, se non addirittura illegale e un flirt con un'altra donna all'interno della casa.