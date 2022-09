Gf Vip, la rivelazione choc di Luca Salatino: « Mi volevo suicidare»

Il Grande Fratello Vip è iniziato da meno di una settimana, ma la carne al fuoco è già tanta. E a sconvolgere il pubblico del reality show più amato d'Italia ci ha pensato Luca Salatino. L'ex corteggiatore e tronista di Uomini e Donne fa una confessione choc, rivelando di aver pensato al suicidio.

Leggi anche > Gf Vip 7, confessionale-gate: non era mai accaduto prima al Gf Vip

La confessione

Il 30enne romano, ha fatto il suo ingresso nel corso del primo appuntamento andato in onda lunedì scorso. Nonostante il suo brevissimo soggiorno nella Casa più spiata d'Italia, lo chef è riuscito subito a catturare l'attenzione degli altri inquilini, tra chi lo ama o chi forse non lo sopporta poi molto. Mentre, infatti, la lite con Cristina Quaranta tiene banco sui social network, in molti si sono appassionati all'impossibile love story tra Salatino ed Elenoire Ferruzzi. Ma a sconvolgere il mondo di Twitter ci ha pensato la confessione fatta a Elonoire: «Mi volevo suicidare». Un argomento choc che sicuramente Alfonso Signorini affronterà nel corso della prossima puntata.

Il suo passato difficile

Dietro all'apparenza di un ragazzo esuberante e vivace, Luca Salatino nasconde però un passato difficile. L'ex tronista ha infatti rivelato di aver sofferto di depressione, un tema molto attuale in questi ultimi giorni dopo la tragica notizia del suicidio di Manuel Vallicella, ex volto di Uomini e Donne. E ad Elenoire Ferruzzi racconta: Mi volevo suicidare, mamma mia… Volevo farlo sì».

Luca Salatino ha continuato a parlare delle sofferenze vissute e di aver avuto a che fare anche con l'ansia e il panico: «Ad esempio l’ansia, ho cercato di respingerla, ma respingerla è sbagliatissimo perché tu la alimenti. Non devi combatterla, devi accettarla. Devi accettarla perché è uno stato d’animo. Certo sicuramente ti alimenta tante sensazioni che non sono proprio il top. Mi volevo suicidare io eh», ha aggiunto nel suo racconto sconvolgente. E le sue parole non potevano che scatenare migliaia di reazioni sui social, facendo diventare la breve clip del suo dialogo subito virale. La storia di Luca diventerà spunto per affrontare un tema delicato come quello della depressione?