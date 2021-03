GF Vip, volano stracci tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci dopo la fine del reality: «Fuori è una persona molto diversa»

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli sono passati dall'essere una coppia modello a punzecchiarsi. Quello che sembrava essere addirittura amore all'interno della casa del Grande Fratello Vip si è trasformato in risentimento con tanto di frecciatine da parte di tutti e due.

Leggi anche GF Vip, Pierpaolo Pretelli: «Elisabetta Gregoraci aveva una persona che l'aspettava fuori». Lei risponde sul social: «Pagliacciata!»

APPROFONDIMENTI ERA UNA COTTA... GF Vip, Pierpaolo Pretelli: «Elisabetta Gregoraci aveva una... SPETTACOLI Gregoraci, Pierpaolo confessa: «Ero pronto a uscire con... LIVE NON E' LA D'URSO L'amore di Pierpaolo Petrelli per Giulia Salemi: «Il mio...

Pierpaolo, ora felicemente in coppia con Giulia Salemi, nel corso di un'intervista a "Casa Chi", aveva commentato dicendo che Elisabetta era una persona molto diversa fuori dalla casa rispetto a quella conosciuta nel reality. Una battuta che alla Gregoraci non sarebbe proprio andata giù e che ha seccamente replicato dicendo: «Che pagliacciata».

Intervistato durante la rubrica social, l'ex velino ha commentato: «Ho vissuto belle emozioni con lei, la stimo. Che aveva un altro fuori non poteva dirmelo. Magari voleva mantenere la questione privata, sono cose sue. Ha un bambino fuori e ho voluto tutelarla». Pierpaolo quindi conferma che Elisabetta avrebbe avuto una relazione fuori dalla casa quando era nel reality, una relazione che però aveva tenuto segreta: «l’ho scoperto fuori dalla Casa e lo avevo capito anche dentro la Casa. Mi ero fatto un’idea su alcuni aerei che arrivavano».

Elisabetta ha però smentito dicendo che se fosse stato vero non avrebbe avuto nessun problema a dirlo. Non ha nascosto il fastidio in merito a questa presunta rivelazione e nelle sue storie su Instagram ha concluso: «Ho avuto fin troppa pazienza. Il giorno che arriverà un uomo sarò la prima a gridarlo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA