Gf Vip, scatta la scintilla fra Antonino Spinalbese e Antonella Fiordelisi? «Mi piaci, sei il mio prototipo»

Notte di fuoco nella Casa del Gf Vip dopo la puntata in diretta. Nella Casa di Cinecittà, nelle scorse ore, non sono mancati gli scontri tra alcuni Vipponi, ma anche delle dichiarazioni inattese. Il gossip impazza e i fan sperano anche in una storia d’amore tra Antonino Spinalbese e Antonella Fiordelisi. Entrambi nominati da Edoardo, hanno discusso con lui e si sono recati in giardino per ritrovare la calma. Ed è stato qui che la Fiordelisi ha iniziato subito a stuzzicare Spinalbese. «Penso di essere il tuo prototipo e che tu non lo vuoi ammettere» ha affermato la ragazza, spiegandone poi il motivo: «Perché tu non ti esponi tanto e subito. Io te lo ammetto, mi piaci, esteticamente sei il mio prototipo. In realtà l’avevo detto anche quando siamo entrati. E secondo me anche il contrario. Tra un mesetto mi risponderai e mi dirai se sono il tuo tipo». Una dichiarazione d'amore?

Le nomination

Facendo un passo indietro, l’ex fidanzato di Belen Rodriguez ha preso affatto bene la nomination ricevuta dal compagno d’avventura, Edoardo Donnarumma. Infatti, subito dopo la puntata Antonino ha accusato Edoardo di essere una persona falsa e senza attributi. Sembra proprio che Spinalbese tutto si aspettasse tranne che essere nominato proprio da Donnamaria, con cui aveva stretto un bel rapporto. Anche Cristina Quaranta, dopo la loro discussione, si è schierata dalla parte dell’hair stylist. Edoardo ha dato vita a uno sfogo dopo aver discusso con Spinalbese, sostenendo di essere convinto del fatto che quest’ultimo non abbia mai raccontato nulla della sua storia. Ha trovato strano l’improvviso attacco riservato a Charlie Gnocchi durante la serata. Cristina ha preso le difese di Antonino, spiegando che si trova in una situazione particolare, dicendo che Spinalbese ha delle diffide. E sui social subito è spuntato fuori il nome di Belen Rodriguez. Infatti, prima dell’inizio del reality di Alfonso Signorini, le indiscrezioni vedevano la conduttrice argentina per nulla felice della partecipazione del padre di sua figlia Luna Marì.

Il tifo sui social

Impazzano i social con i post dei fan di Antonella e Antonino che hanno iniziato a fare il tifo per questa eventuale coppia. Anche Edoardo ha notato la particolare complicità tra i due e ha cercato subito di portare via con sé la Fiordelisi. D’altronde, Donnamaria non ha mai nascosto l’interesse che nutre nei confronti della gieffina. Poco dopo, però, Antonella è tornata da Antonino! «Lo sai che penso? Che a te in realtà sono sempre piaciuta un pochino» ha affermato la Fiordelisi. Da parte dell’hair stylist non è arrivata alcuna conferma, ma neanche nessuna smentita. E ancora non è finita qua. Nelle prime ore del mattino, Antonella si è infilata nel letto dove Antonino dorme con Alberto. «Tu mi piaci» ha confessato la Fiordelisi, che sembra quindi aver chiuso la sua porta a Edoardo. E subito dopo, Antonella è tornata nel suo letto.