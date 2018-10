Francesco Monte molla Giulia Salemi: «Da solo oggi sto benissimo»

Giovedì 18 Ottobre 2018, 20:48 - Ultimo aggiornamento: 18-10-2018 21:29

, storia al capolinea con? Pare proprio di sì. Il sex symbol del3 avrebbe fatto un discorso ben preciso all'influencer italo-persiana e le sue intenzioni, ahilei, sembrerebbero chiare. Francesco parla del suo lungo periodo da single e non lascia spazio a dubbi...«È quasi un anno - spiega Monte a Giulia - che sono single ed è la prima volta che sto per un periodo così lungo da solo. A me piace stare in coppia, dare e ricevere amore. Ma oggi sto benissimo, ho trovato il mio equilibrio da solo. Mi piacerebbe innamorarmi, ma ancora non ne sento la necessità. E sicuramente non sono ancora pronto. Poi dipende da che persona trovi...».Giulia Salemi annuisce in maniera apparentemente tranquilla. Possibile che "la secchiata d'acqua gelata" che le ha appena versato l'ex tronista addosso non la tocchi minimamente? Era veramente infatuata di Monte? E la storia è finita sul nascere? Staremo a vedere.