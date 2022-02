Gf Vip, Aida Yespica e il flirt con Delia Duran: «Ecco la verità»

Aida Yespica parla dell’amica Delia Duran, reclusa nella casa del Grande Fratello Vip. Delia durante la sua avventura nel reality condotto da Alfonso Signorini ha confidato di aver avuto un flirt con lei, ma Aida non ha tardato ha smentire il suo racconto: «Lo nego, mai stato così».

Delia Duran e Alex Belli (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

APPROFONDIMENTI BUFERA SUL WEB GF Vip, Nathaly Caldonazzo choc: la frase per cui rischia... IL DRAMMA Gf Vip, Soleil rivela il trauma dopo un incidente d'auto:... LA VENDETTA Gf Vip, Soleil Sorge nomina Davide Silvestri: «Non rispetti la...

Al Grande Fratello Vip Delia Duran ha raccontato a Miriana Trevisan di aver avuto un flirt con Aida Yespica. La bella showgirl però, ospite di “Casa Chi” su Instagram, ha smentito le dichiarazioni della moglie di Alex Belli: «Sono stata tirata in mezzo – ha spiegato - ma discutere di un argomento del genere per me non è proprio il mio campo. Penso che sia stato anche chiarito verso Delia questo malinteso».

Aida ha voluto chiarire la natura del loro rapporto: «Siamo amiche, la conosco… Siamo del Venezuela ed è una persona stupenda, come lo vedete ha un carattere molto peperino... È piccante e caliente. Però quello che ha detto, io lo nego perché non è stato mai così. Le voglio bene, siamo uscite tante volte insieme, con altre persone perché organizziamo delle cene, ma sempre a distanza. Lasciamole lì queste cose perché non ci voglio entrare».

Aida Yespica (Instagram)

Aida Yespica e il bacio fra Soleil e Delia

Aida ha commentato anche l’ormai celebre bacio fra Soliel Sorge e Delia: «Molto piccante. Io non giudico. Come ha detto Delia, ha avuto un’attrazione verso Soleil che non è stata ricambiata, però dipende dal carattere della persona, penso che lo abbia dichiarato che le piacciono anche le donne. Soleil ha spiegato che è stato un gioco per togliere un po’ di barriere fra di loro. Forse dopo cinque mesi, come ha detto, aveva bisogno di una coccola e di un bacio. Si vedrà fuori cosa succederà con questo triangolo».