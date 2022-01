Alessia Macari diventa mamma, l’annuncio social: «È nata Nevaeh Kragl»

Alessia Macari è diventata mamma. A dare l’annuncio la stessa showgirl ed ex gieffina in salsa vip assieme al marito, il calciatore tedesco Oliver Kragl: «Io mi chiamo Nevaeh Kragl – ha scritto la neo mamma sul social presentando la piccola - il mio nome si pronuncia NE-VE-AH».

È nata la figlia di Alessia Macari e del calciatore Oliver Kragl. A dare l’annuncio proprio Alessia del suo account Instagram in cui ha rivelato anche il particolare nome scelto per la primogenita: «Ciao a tutti! – si legge nella didascalia del post - Io mi chiamo Nevaeh Kragl, il mio nome si pronuncia NE-VE-AH. (Letto al contrario si legge HEAVEN…che tradotto dall’inglese e’ “paradiso” ). Sono nata il 14/01/22 e peso 3.470kg . Adesso sono felice perché finalmente sono tra le braccia dei miei genitori (loro dicono che sembro una piccola polpetta ) Mamma e Papà vi ringraziano tantissimo per tutti i messaggi, mamma adesso ha bisogno di riposare, ma appena starà meglio si farà sentire. Adesso ci godiamo solo questi momenti bellissimi finalmente tutti e tre insieme #baby #newborn #love #heaven #Nevaeh #babycioci #babykragl #family».