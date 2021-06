GF Vip, la dedica di Dayane Mello per Rosalinda Cannavò dopo la scomparsa della madre: «La prima volta che ti ho visto...»

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò di nuovo insieme dopo il Grande Fratello Vip. Uscite dal reality Dayane Mello e Rosalinda Cannavò hanno avuto alcuni scontri ma ora, complice un servizio fotografico per lanciare una nuova avventura nel capo della moda da parte della modella brasiliana, si sono ritrovate. Dayane ha postato per l’amica un tenera dedica social: «Quando ti ho visto per la prima volta…».

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati