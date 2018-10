GfVip, Luca Onestini e Ivana Mrazova verso le nozze: «L'amore della mia vita. Nozze a Bologna in abito bianco»

Giovedì 25 Ottobre 2018, 18:11 - Ultimo aggiornamento: 25-10-2018 19:22

“È l’amore della mia vita. Quell’amore che non avevo mai provato. Sono stato davvero fortunato e per questo ringrazio il Gf Vip. Come immagino le nostre nozze? Nella mia Bologna”,racconta un anno d’amore con, conosciuta nella scorsa edizione della casa delTutto sembra andare a gonfie vele: “Quando abbiamo indossato quegli abiti da sposi, ci siamo guardati e abbiamo pensato: “Questa è una magia! Io ho 25 anni – ha raccontato in un’intervista a “Spy” - Ivana uno in più di me. Da poco abbiamo preso casa a Milano 2 e iniziato una convivenza. In questi mesi tra di noi non c’è mai stato un litigio, solo risate e… amore! Se continua così, gli abiti indossati per motivi di lavoro, li indosseremo per andare all’altare. Vogliamo una famiglia, magari con un bimbo, al quale insegnerò a giocare a calcio”Luca Onestini pensa alle nozze: “Da quando stiamo insieme, non ricordo momenti neri. Quando mi spengo io, si accende lei. E viceversa. È l’amore della mia vita. Quell’amore che non avevo mai provato. Sono stato davvero fortunato e per questo ringrazio il Gf Vip. Come immagino le nostre nozze? Nella mia Bologna. Ma se Ivana insiste, le faremo anche nel suo Paese, la Repubblica Ceca. E rigorosamente in abito bianco”