GF Vip, Daniela Del Secco e l'ex addetto stampa: «Io l'ho ribattezzata Marchesa»

Venerdì 19 Ottobre 2018, 18:20 - Ultimo aggiornamento: 19-10-2018 19:14

«Daniela era affabile, furba, simpatica; ma non era conosciuta. A differenza di molti che vogliono intraprendere questo percorso, Daniela ascoltava, metabolizzava e metteva in pratica i consigli dati facendoli suoi, dimostrando raro acume». Il rapporto ora si è interrotto ma Walter Garibaldi, conosce molto bene la marchesa Daniela Del Secco D’Aragona, ora reclusa nella casa del Grande Fratello Vip.Lui, che le ha fatto anche da ufficio stampa, sarebbe riuscito a farla entrare nel cast della seconda di Pechino Express e sua sarebbe stata l’idea di affiancarle un maggiordomo: «Mi sono inspirato al romanzo di Jules Verne – ha spiegato a “Vero” – “Il giro del mondo in 80 giorni”. Daniela al suo fianco aveva bisogno di un personaggio che la assecondasse, così ai casting del programma abbiamo presentato la coppia Marchesa e Maggiordomo».La Marchesa ha preso molto da lui: «Seguivo e gestivo i profili social, componevo i meme, le frasi a effetto, le risposte di alcune interviste, gli scoop. L'ho gestita come una creazione autorale vera e propria, ribattezzandola “La marchesa del popolo”. Le dicevo di non enfatizzare le distanze con il pubblico, ma di accorciarle. Qualcosa ha indubbiamente preso, qualcosa sicuramente ha ideato da sola, Certo che a distanza di anni sentire ancora “adorato” o “triplo orrore” personalmente mi stanca. E troppo leziosa».