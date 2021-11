GFVip, Serena Enardu contro Miriana Trevisan: «Sei lì perché ti sei fatta cazz* miei»

Serena Enardu contro Miriana Trevisan. La ex fiamma di Pago ha avuto da ridire su alcune frasi pronunciate al Grande Fratello Vip da Miriana Trevisan. Dal social la bella sarda, ex inquilina della casa del Gf, ha spiegato quali sono secondo lei i motivi per cui l’ex stellina di Non è la Rai è entrata in quest'edizione del reality condotto da Alfonso Singorini.

GFVip, Serena Enardu e l'attacco social a Miriana Trevisan

Al Grande Fratello Vip sta facendo molto parlare il rapporto fra Alex Belli e sua moglie Delia Duran, infastidiata dall’amicizia del marito con Solei Sorge. Miriana ha spiegato al coinquilini che qualora entrasse in gioco Delia, potrebbero crearsi nella casa dinamiche particolari che potrebbero portare alla sua eliminazione da parte del pubblico, come appunto successo a Pago una volta che Serena ha fatto il suo ingresso nel reality per riconquistarlo dopo l’addio a Temptation Island Vip.

La Enardu è allora intervenuta sul social per mettere le cose in chiaro: «Togliamoci le fette di prosciutto dagli occhi- ha spiegato su Instagram – Ragazzi sappiate che certe persone dentro la casa del Grande Fratello non sarebbero mai entrate, se non ne fossero entrare prima altre. La dinamica di Serena e Pago era la dinamica di Serena e Pago lui è entrato nel reality per una dinamica di coppia e Alex Belli idem. Miriana perché sei entrata dentro la casa del Grande Fratello? Perché ti sei fatta i cazz* miei! Quindi diciamo che grazie a Serena, grazie a Delia, grazie ad altri si parla anche di voi».