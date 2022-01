Gf Vip, tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe continua il botta e rispota social: «Missione fallita con successo»

Tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe continua il botta e risposta social. Le due opinioniste del Grande Fratello Vip non hanno proprio un rapporto idilliaco e ultimante le frasi pronunciate in un’intervista dalla moglie di Paolo Bonolis hanno provocato la dura reazione delle collega.

Il post di Sonia Bruganelli su Instagram

APPROFONDIMENTI CRISI NERA Gf Vip, Delia Duran ha lasciato Alex Belli: lui va su tutte le furie.... TELEVISIONE Gf Vip, arriva l'addio di Sonia Bruganelli: e parte la stoccata...

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, continua il botta e rispota social

Al Grande Fratello Vip non mancano le discussioni fra i concorrenti nella casa, ma anche Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, opinioniste del reality di Alfonso Signorini, non scherzano affatto. Le due non hanno un buon rapporto e non lo nascondono e ultimamente delle frasi di Sonia hanno fatto arrabbiare la collega: «I rapporti tra noi – ha fatto sapere la Bruganelli in un’intervista a “Chi” - sono sempre gli stessi, ovvero lontani. E poi, già che ci siamo: vorrei rassicurare la Volpe che quando siamo in studio e parlo con un autore o uno dei presenti, lei non deve seguirmi perché magari pensa che io possa aver scoperto chissà quale segreto. Sembra mio fratello minore, col quale litigavamo per avere le attenzioni di nostra madre. Solo che lei potrebbe essere la mia sorella maggiore per questioni anagrafiche. Adriana, stai serena…».

Adriana ha risposto via Twitter, senza usare mezzi termini: «Brava Sonia – ha cinguettato - hai ragione tu: rispetto a me sei piccola, piccola piccola…e non mi riferisco ovviamente nè all’età nè all’altezza. Di grandi ci sono solo le bugie che dici e le libertà che ti prendi #GFVIP».

Il post di Sonia Bruganelli su Instagram

Resasi conto della situazione, Sonia ha voluto puntualizzare alcune cose dal suo account Instagram: «Provavo ad ironizzare durante l’intervista ma… - ha scritto sul social in un post nelle stories dove è riportata la sua intervista e la risposta di Adriana - Beh, l’ha presa bene… E anche oggi Adriana Volpe serena domani». La Bruganelli ha poi scherzosamente accusato l’autore del pezzo "incriminato": «@gabrieleparpiglia è colpa tua. Io volevo rassicurarla. Missione fallita con successo».