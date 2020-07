Gianluca Grignani single a 48 anni, il gossip: «Lasciato dalla moglie Francesca»

Matrimonio al capolinea per Gianluca Grignani. Il cantante 48enne sarebbe tornato single dopo una lunga crisi con la moglie Francesca Dall'Olio. Stando a quanto riporta Dagospia, i due si sarebbero separati mesi fa e sarebbe stata la donna a dire basta ponendo fine a un matrimonio durato 17 anni. La coppia ha avuto quattro figli: Ginevra, Giselle, Giosuè e Giona. A Francesca l'artista ha dedicato le canzoni Francy e Sei Unica. Al momento non si conoscono i dettagli della rottura.

Intanto, Grignani sta lavorando a un nuovo album e uno dei brani sarebbe dedicato alla stessa ragazza de La mia storia tra le dita. La canzone Non dirò il tuo nome, come ha rivelato in un'intervista - è sposata con un altro e ha una famiglia, ma ha mantenuto con Grignani un rapporto di affetto e stima. I due avevano avuto una storia d'amore prima che Grignani conoscesse Francesca.

Il disco dovrebbe uscire entro la fine dell’anno, mentre l'emergenza coronavirus ha costretto il suo staff ad annullare diversi concerti. I live sono slittati al 2021.

