Gianluca Vacchi svela il suo aereo privato: «Svegliato dal ritmo del reggaeton»

Domenica 19 Agosto 2018, 12:49 - Ultimo aggiornamento: 19-08-2018 14:34

Gianluca Vacchi mostra a tutti il suo aereo privato. Il rampollo che non fa un mistero della sua ricchezza ha pubblicato sul suo profilo Instagram da oltre 11 milioni di follower un video in cui sostiene di essere stato svegliato dall'irresistibile ritmo del reggaeton.Gianluca Vacchi disteso e addormentato sullo spazioso sedile si sveglia al suono della musica e all'inzio sembra contrariato. Ma dopo pochi secondi il dj che sta passando l'estate tra i locali di Ibiza comincia a ballare. Una buona occasione per vedere da vicino com'è fatto il suo aereo privato.