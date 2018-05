Gianluca Vacchi, vacanze (e sbadigli) a Miami con la baby fidanzata venezuelana

Giovedì 31 Maggio 2018, 16:54 - Ultimo aggiornamento: 31-05-2018 17:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra feste in discoteca e viaggi intorno al mondo, Gianluca Vacchi trova anche il tempo per trascorrere qualche giorno sotto al sole di Miami assieme alla nuova fidanzata Sharon Fonseca. Il ricco ereditiero infatti negli ultimi tempi si è trasformato in deejay e gira come ospite speciale nelle più noti locali delle mete estive e, dopo la fine del suo amore con l’ex miss Columbia Ariadna Gutierrez, ha ritrovato l’amore a fianco della giovane (23 anni) modella venezuelana Sharon Fonseca.I due sono stati appunti fotografati in riva al mare a Miami, una delle mete estive preferite di Vacchi, ma lui sembra molto impegnato col telefonino, probabilmente col suo seguitissimo account Instagram, e non sembra dare conto all’annoiata fidanzata…