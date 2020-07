Gianluca Vacchi papà, per svelare il sesso della figlia arriva l’elicottero in giardino

Ultimo aggiornamento: 13:15

diventerà papà di una femminuccia. E’ stato lo stesso imprenditore ed ereditiero e star dei social a svelare il sesso della bimba in arrivo, dando l’annunciò, con un elicottero, proprio dal suo seguitissimo profilo Instagram.Vacchi ha postato un video che lo vede assieme alla fidanzata Sharon Fonseca in giardino. Con una romantica colonna sonora arriva un elicottero che lascia nel cielo una scia rosa, annunciando l’arrivo di una femmina e tra grida e salti i futuri genitori si scambiano tenere abbracci. Il video è seguito dalla didascalia: “We’re happy to share with you our baby’s gender reveal ❤️@sharfonseca#gvlifestyle”.I due hanno 27 anni di differenza, ma appena Gianluca ha visto l’attuale fidanzata ha capito che era la donna giusta: “E’ arrivata Sharon – ha spiegato in un’intervista a “Chi” - a quel punto ho capito dal primo momento che l’ho vista che volevo che fosse la madre di mio figlio. Era perfetta anche se, per essere sincero, non avevamo in programma di diventare genitori adesso. Ma siamo felici! (…) Me ne sono reso conto dalla serenità che Sharon mi ha trasmesso dal primo instante. E’ una donna intelligente, di animo buono e c’è qualcosa di trascendentale se penso che sarà la madre di mio figlio e che farà per sempre parte della mia vita”.