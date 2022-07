Gianni Morandi prende il sole sulla scogliera: «Domenica in Paradiso»

Ancora poco abbronzato, ma intenzionato a rimediare: Gianni Morandi è tornato nel Salento, dove trascorre almeno una parte di vacanze estive da almeno 25 anni.

La foto di Gianni Morandi su Facebook

A inviare un saluto dal Salento è lo stesso Gianni Morandi che ha pubblicato su Facebook una foto in cui compare su una sdraio e in costume da bagno, intento a prendere la tintarella. Gianni non dice dove si trova con esattezza, ma i ben informati sanno che da anni è affezionatissimo al lido Pizzo, tra Gallipoli e Mancaversa, sul litorale ionico.

La foto, come al solito, è dell'instancabile Anna e il testo che la accompagna è eloquente: "Domenica in Paradiso". Buone vacanze, Gianni.