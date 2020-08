Gianni Morandi sceglie anche Orvieto per le sue #vacanzeitaliane

Nel mese di giugno ha lanciato dal proprio account Instagram @morandi_official, seguito dal oltre 2,5 milioni di followers, l'hashtag #vacanzeitaliane e evidentemente è partito, insieme alla compagna Anna, e a qualche amico, per un tour nel Bel Paese. E' Gianni Morandi, il cantante più amato d'Italia, da sempre, a esortare, tutti gli italiani a seguire il suo esempio. Partito senza meta, lo scorso 29 giugno, Morandi ha toccato tante città italiane documentando tutto su Instagram con la didascalia "foto di Anna" ormai un vero e proprio brand visto che la gran parte delle immagini che lo ritraggono sono scattate dalla compagna.

Girare l'Italia in lungo e in largo ammirando, e facendo ammirare, le bellezze del nostro paese, è dunque la mission 2020 del Gianni nazionale che sorride, davanti a un piatto di spaghetti, o in vespa, o davanti al mare della riviera romagnola, o in Puglia dove è andato a trovare Al Bano, e poi Altamura, Ponza, e ieri Ferragosto a Viterbo e foto con alle spalle il Palazzo dei Papi, in piazza San Lorenzo e oggi, 16 agosto a Orvieto con immancabile foto davanti al Duomo.

Un album delle #vacanzeitaliane che Gianni Morandi intende arricchire ancora un po' continuando a girare per paesi e città e da ogni luogo farsi testimone delle bellezza e della ricchezza delle città italiane.

