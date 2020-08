Gianni Morandi torna nel Cilento, relax in riva al mare per il cantautore bolognese

Gianni Morandi torna nel Cilento. Il cantante bolognese sta trascorrendo qualche giorno di relax a Mezza Torre, nel comune di San Mauro Cilento a casa del cognato, che è originario di Cannalonga, comune dell’entroterra cilentano. A rivelarlo ai suoi fans, con uno scatto postato sulla sua seguitissima pagina Facebook, è stato lo stesso Morandi. Un amore non nuovo quello di Morandi per il Cilento, una terra che ha sempre molto apprezzato per le sue bellezze naturalistiche e per le sue tipicità culinarie. Ieri sera, inoltre, la sua presenza non è passata inosservata sulla terrazza in riva al mare del ristorante “Il Cefalo”, ad Ogliastro Marina, nel paese di Benvenuti al Sud. Con parenti e amici, infatti, il cantautore bolognese ha voluto provare la cucina della famiglia Di Luccia, che già in passato ha ospitato diversi personaggi del mondo della politica, dello sport e dello spettacolo. «È stato un piacere aver avuto a tavola Gianni Morandi, un artista di fama internazionale, capace di unire con le sue canzoni grandi e piccoli – spiega Adolfo Di Luccia, proprietario del ristorante – Menù? Ha assaggiato più cose, ovviamente tutto rigorosamente a base di pesce. Però è rimasto particolarmente colpito dalla nostra acqua sale, che poi è un piatto molto semplice e tipicamente cilentano». Insomma, una serata in riva al mare, all’insegna del relax per Morandi, che non si è sottratto nemmeno a qualche scatto con i fans che l’hanno riconosciuto e avvicinato. Ultimo aggiornamento: 18:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA