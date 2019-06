Mercoledì 26 Giugno 2019, 16:22 - Ultimo aggiornamento: 26-06-2019 17:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nonostante siano passati oltre 5 anni da quando la loro relazione è stata resa pubblica, la passione non manca fra(vicino sempre di più a un clamoroso ritorno alla) e la compagnia, in vacanza in barca. La loro storia infatti è venuta alla luce nel 2014 e dopo due anni è nato il primo figlio della coppia, Leopoldo Mattia.Buffon è in attesa di trovare una squadra dopo l’addio alla porte del Paris Saint Germain, mentre Ilaria è in pausa dagli impegni davanti alle telecamere di Sky e la coppia ha deciso di trascorrere qualche giorno di relax all’Argentario.“Chi” li ha sorpresi durante una mini crociera in barca in cui, assente il piccolo Leopoldo Mattia, i due hanno potuto "rubare" qualche momento da fidanzatini con bagni al mare e scambio di baci appassionati.