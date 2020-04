Gigi Hadid è incinta: la top model e l'ex One Direction Zayn Malik saranno genitori a settembre

Gigi Hadid è incinta del suo primo figlio dal fidanzato Zayn Malik. Stando alle indiscrezioni riportate dal sito “Tmz”, la top model sarebbe appunto segretamente in stato interessante e il primogenito dovrebbe venire alla luce nel mese di settembre.



Secondo quanto riportato dalle fonti la Hadid sarebbe alla ventesima settimana di gravidanza dal suo rapporto col cantante degli One Direction con cui è legata dal 2015. La relazione ha avuto in realtà diversi alti e bassi e la coppia nel 2018 ha annunciato la separazione, anche se probabilmente hanno continuato a vedersi lontano dai riflettori.



Il bambino secondo le fonti ascoltate dovrebbe appunto nascere a settembre, anche se per ora i rispettivi account social tacciono e la notizia diffusa da Tmz non ha ancora trovato un riscontro dai diretti interessati, che comunque continuano con la loro vita social, senza lasciare nessun indizio.

Ultimo aggiornamento: 12:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA