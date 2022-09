Gina Lollobrigida torna a casa dopo l'operazione: «Già cammino. Grazie ai medici»

Buone notizie per Gina Lollobrigida, che torna a casa, in ottime condizioni, dopo le dimissione dalla clinica dove era stata ricoverata qualche giorno fa. Anzi, la celebre attrice, 95 anni, ha fatto sapere di aver ricominciato a camminare, nonostante dopo una caduta in casa sia stata costretta a finire sotto i ferri per ricomporre una frattura del femore.

Gina Lollobrigida torna a casa: l'annuncio di Tiziana Rocca

La stessa attrice ha diffuso la notizia attraverso l'amica Tiziana Rocca, al suo fianco in questo momento. L'intervento al femore per l'ex musa del cinema italiano, è durato circa un'ora e un quarto, con esito perfetto. L'operazione è stata eseguita lo scorso 12 settembre nella casa di cura romana Pio XI. L'equipe medica, responsabile della cure della signora Lollobrigida era composta da Sandro Luziatelli, Elvira Di Cave, Platinia, Ruggiero e Busetta. Gina ci tiene a rivolgere loro un ringraziamento particolare «per il loro meraviglioso lavoro e per l'affetto incondizionato che in questi giorni tutti le hanno dimostrato».

