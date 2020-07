Giorgia Palmas e Filippo Magnini, incastro perfetto... con il pancione!

«Tetris!». In effetti l'incastro è perfetto. Giorgia Palmas cita lo storico gioco degli anni '90 per commentare la foto al mare insieme al suo Filippo Magnini. La coppia aspetta un figlio e il pancione "incastrato" sul fisico perfetto dell'ex azzurro di nuoto dimostra il legame splendido tra i due. Giorgia Palmas sta raccontando il suo amore e la sua dolce attesa attraverso i post sui social in attesa del lieto evento che, a settembre, darà il benvenuto al suo secondo figlio. Non si sa ancora nulla sulla data, quello che è certo è il sostegno totale dei follower di una delle coppie più seguite sui social d'Italia.

Ultimo aggiornamento: 16:06

