Giorgia Palmas: «Come vedo il mio futuro con Filippo Magnini? A guardare tramonti e...»

Giorgia Palmas lascia la sua amata Sardegna per tornare a Milano. Le vacanze sono finite: lei, insieme a sua figlia Sofia, Filippo Magnini e la loro piccola Mia hanno trascorso l'estate a Costa Rei nel sud dell'isola. Mare, relax, giochi in spiaggia, divertimento e coccole. La coppia è estremamente affiatata, non si lasciano un secondo e appaiono super innamorati e complici. Solo due giorni fa il matrimonio di Federica Pellegrini e Matteo Giunta, a cui Magnini era assente nonostante sia il cugino dello sposo, i rapporti si sono inclinati quando Giunta ha iniziato una relazione con la sua ex fidanzata. Filippo ha risposto all'evento dell'anno con un bel selfie, in compagnia della bella moglie Giorgia, confessando la sua serenità e felicità.

Tra le domande dei fan su Instagram Giorgia ha rivelato come si vede in futuro. «Hai mai pensato di tornare a vivere in Sardegna?» lei ha risposto sorprendendo il web con una romantica e dolcissima dedica al marito: «Sii! Quando sarò vecchietta mi ci vedo, a guardare tramonti e camminare sulla sabbia io e Filippo, presi mano per mano».