Giorgio Mastrota e Natalia Estrada di nuovo nonni, è nato Sacha: «Non spaventarti …è nonno #pollicione»

sono diventatiper la seconda volta: la figlia Natalia Mastrota ha dato alla luce il piccolo Sacha. A dare l’annuncio è il presentatore con una tenera con dedica foto su Instagram.Giorgio Mastrota e Natalia Estrada sono di nuovo nonni. L’ex conduttore, oggi re indiscusso delle televendite ha dato l’annuncio dal suo account social del suo secondo nipote, Sacha.Giorgio ha dato l’annuncio da Instagram in cui ha postato, come al suo solito, la foto del suo pollicione che stavolta inquadra il nipote, seguita dalla didascalia: «Non spaventarti amore…è nonno #pollicione ❤», svelando nell’hashtag il nome del piccolo, Sasha.A rendere di nuovo nonno Giorgio ci ha pensato la figlia Natalia Mastrota (nata appunto dalla relazione con la sua ex Natalia Estrada) e il compagno Daniel Castillo, che hanno già avuto nel 2018 il primogenito, Marlon. Il suo arrivo aveva in quiche modo riunito Giorgio e Natalia, che ora si sentiranno ancora più spesso: «Non andiamo fuori a cena insieme – aveva spiegato Masrota - ma ci sentiamo spesso non solo per parlare di nostra figlia. Diventare nonni ci ha un po’ stupiti, sicuramente ci ha resi orgogliosi».