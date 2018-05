Giovedì 17 Maggio 2018, 17:21 - Ultimo aggiornamento: 17-05-2018 18:31

Giorgio Panariello si concede una vacanza a Londra accompagnato dalla fidanzata Claudia Cappellini. Il comico, attore e conduttore infatti è fidanzato da oltre tre anni con Claudia, di professione pierre e modella con una grande somiglianza con Belen Rodriguez.Tra i due, oltre l’amore, c’è una bella differenza d’età, dato che ai 51 anni di Giorgio si oppongono i 33 di Claudia, portando a 24 le primavere di distanza.La coppia comunque non sembra risentirne ed è stata fotografata da “Novella2000” mentre passeggia romanticamente per Londra in una fredda giornata: «Poterebbero sposarsi a breve- hanno confidato alcuni amici della coppia – lui ha cambiato idea sul matrimonio».