Giovanni Muciaccia e la crisi di governo in stile Art Attack: «Non esagerare con la colla sulla poltrona»

Domenica 1 Settembre 2019, 21:37 - Ultimo aggiornamento: 01-09-2019 21:38

È diventato in poche ore virale il video in cui l'ex presentatore di "spiega su Facebook la crisi di governo ai bambini. Armato di colla vinilica e cartone, ha dato vita a una serie di personaggi. Al primo, vestito di verde con la scritta 'Stop invasione', dice, «piace spesso cambiare maglietta» e lo fa anche nel filmato. Se ne mette una con un'altra scritta 'prima gli italiani' e non è difficile intuire di chi si tratta.«È lui l'artefice delQuando tutti gli italiani sono in vacanza, decide con l'unico fiammifero rimasto di appiccare l'ennesimo incendio. L'incendio, però, l'ha bruciato e lui è rimasto letteralmente in mutande». «Nel frattempo il suo amico - dice presentando l'altro personaggio -, preso dal panico e dalla paura, si è incollato letteralmente alla poltrona».E rispolvera un suo vecchio messaggio ai "politici", l'avvertimento «a non esagerare con la colla vinilica sulla poltrona, 'perché poi rischiate di rimanerci incollati a vita'». Il finale? «Mentre uno è rimasto bruciato, l'altro incollato, ecco qui che sbuca il terzo personaggio 'porta segreti'. Cosa nasconderanno al loro interno?». Lo scopriremo nel prossimo attacco d'arte.