Gisele Bundchen e Tom Brady, il gossip si infiamma: «Il divorzio? Colpa di Cristiano Ronaldo»

In un'annata nera dal punto di vista dei matrimoni tra celebrità, ecco che anche la top model Gisele Bundchen e suo marito Tom Brady sono pronti a dirsi addio per sempre. Dopo tredici anni d'amore e due figli, la coppia dello showbusiness è vicina alla rottura definitiva. E la loro separazione, come quella della coppia «nostrana» Francesco Totti e Ilary Blasi, sta infiammando il gossip internazionale. Ma secondo quanto rivelato da un'ultima indiscrezione, dietro alla triste separazione ci potrebbe essere lo zampino di Cristiano Ronaldo...

Secondo quanto riferito dagli esperti di gossip, Gisele Bundchen e Tom Brady sarebbero vicini al divorzio a causa del lavoro del campione di Football. Il 45enne sette volte campione del Super Bowl, infatti, non sembra ancora essere pronto per chiudere la sua incredibile carriera. Tom Brady ha deciso di non ritirarsi e Gisele è andata su tutte le furie perché avrebbe voluto che il marito, finalmente, potesse essere più presente in famiglia.

in una situazione fatta di tensioni e frizioni matrimoniali, ecco spuntare Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riferisce il Sun, infatti, sarebbe stato proprio un incontro fra Tom Brady e fenomeno portoghese ad aver convinto il primo a proseguire la carriera. La longevità e la costanza di CR7 avrebbero influenzato così tanto il campione della NFL, tanto da indurlo a scegliere di proseguire. Lo scorso marzo Brady era all'Old Trafford per la partita del Manchester United contro il Tottenham Hotspur. Il quarterback ha visto Cristiano Ronaldo segnare una tripletta e da lì sembra essersi convinto di continuare a calcare i campi da Football. Una decisione che, però, avrebbe fatto infuriare Giselle Bundchen. E da quel momento il loro matrimonio ha iniziato a sgretolarsi pian piano.