Giulia De Lellis e Andrea Damante, ritorno di fiamma? «Hanno cenato insieme al ristorante»

Giulia De Lellis e il ritorno a "Uomini e donne": «Mi è servito per mettere un punto»

Giulia De Lellis: «Non rinnegherò mai niente, conservo tutto con amore»

Martedì 22 Maggio 2018, 16:35 - Ultimo aggiornamento: 22-05-2018 21:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA