Giulia De Lellis e Andrea Damante, amore finito e lei si trasferisce in una nuova casa: «Dovrò sistemare varie cosine»

Storia finita tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. Anche se si era parlato di un riavvicinamento sembra che invece tra i due sia un capitolo chiuso e a confermaro è la stessa Giulia che nelle sue Instagram Stories mostra la sua nuova casa a Milano dove si è trasferita da pochissimo.

L'influencer, reduce dal tampone, risultato negativo, per il coronavirus, dopo una vacanza in Sardegna, ha raccontato ai suoi followers di essersi appena trasferita in una piccola casa a Milano. Nei video spiega che è in corso la sanificazione e che lei resterà ancora qualche giorno in isolamento a casa per massima sicurezza anche se dai test è risultata essere sanissima.



Ultimo aggiornamento: 16:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ho preso una casina provvisoria. Dovrò sistemare varie cosine, valigie e armadi», aggiunge, mostrando la definitiva rottura con Damante, anche se non lo nomina mai nelle stories. I due dopo essere tornati insieme erano andati a vivere insieme, ma ora sembra che le cose siano veramente finite e a confermarlo è il trasloco di Giulia. Pare che questa volta a scegliere di troncare sarebbe stato proprio Damante, come rivela il settimanale Chi, che avrebbe confessato agli amici di non essere più sicuro dei sentimenti provati per la De Lellis.