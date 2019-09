Giulia De Lellis risponde ai fan: «Quando una storia finisce si cerca subito un rimpiazzo»

Venerdì 13 Settembre 2019, 19:53 - Ultimo aggiornamento: 13-09-2019 19:54

Giulia De Lellis sta vivendo un momento d'oro nella vita professionale e sentimentale. Mancano pochi giorni al suo esordio letterario, ma non dimentica i momenti difficili vissuti, quelli che hanno ispirato il suo "Le corna stanno bene". Per promuovere il libro ha deciso di dare qualche anticipazione rispondendo alle domande dei fan. Ovviamente non sono mancati riferimenti all'ex Andrea Damante.«Ho il libro in borsa e questa sera sarò a casa. Ho voglia di raccontarvi qualcosa quindi ora potete chiedermi se avete delle preferenze di un periodo, di un momento, di un qualcosa che in particolar modo vi incuriosisce e magari posso leggervi, se nessuno si arrabbia, qualche anteprima», fa sapere prima di essere bersagliata dai quesiti dei followers.«È la mia storia - aggiunge - è quello che io ho provato e le fasi che un po’ tutti quando vengono traditi, sia in amicizia che in amore, tendono a passare. Succede sempre così, in questi casi. Tu sai cosa è giusto fare, perché lo sai, ma ciò non influisce minimamente sulle tue scelte. Con solenne slancio, fai una mossa intelligente, come asciugarsi i capelli sotto la doccia: lo rivedi».Alla domanda sulla rabbia non può che non parlare di lui, di quel fidanzato (Andrea Damante) che l'ha delusa. «Ecco un altro motivo per cui lo odio. Non è solo il fatto che mi ha mancato di rispetto e questa cosa mi fa venire, per ovvie ragioni, le bolle al cervello. Sono proprio questi segni che mi vedo addosso, questo cinismo che mi fermenta dentro, la purezza e l’ingenuità che mi ha strappato via senza anestesia. Come si può rimanere integri, d’altronde, quando tutto il tuo mondo emotivo finisce sottosopra?!».Le curiosità sono tante e c'è una che la spinge a parlare dei flirt che nascono dopo un dolore simile. «Una delle principali reazioni, quando una storia finisce, è cercare subito un rimpiazzo. Si tratta del famoso “chiodo schiaccia chiodo” che dovrebbe, in teoria, aiutarti a distrarti, ad allontanarti da pensieri infelici e a riscoprire te stessa, con la giusta dose di frivolezza. In pratica significa che flirti e ti sollazzi con altri ragazzi per far capire al tuo corpo che è finita, che non è più suo, che la tua pelle non è più in esclusiva, che quella relazione non c’è più. Io non so esattamente cosa ci sia di divertente nell’uscire con altri. Tutti mi suggeriscono che devo farlo e dunque ci provo. Magari riesco… invece il dilemma è che ottengo esattamente l’opposto. Mi fanno tutti schifo».