Giulia De Lellis e Andrea Damante, primo bacio dopo la rottura: sono tornati insieme

Mercoledì 1 Maggio 2019, 11:03 - Ultimo aggiornamento: 01-05-2019 11:04

Certi amori non finiscono, cantava Venditti. Ed è proprio quello che è successo tratornati insieme dopo una pausa di riflessione e altre storie d'amore (come quella tra la De Lellis e il cantante Irama). Il magazine Chi li ha paparazzati mentre si scambiano un bacio in strada, ufficiliazzando così le voci che si rincorrevano da settimane su un ritorno di fiamma tra la blogger e l'ex tronista. Se sono rose fioriranno.