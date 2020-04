Giulia De Lellis e Andrea Damante di nuovo insieme, ma c'è chi li attacca: «Solo business»

Pioggia di critiche su Giulia De Lellis e Andrea Damante accusati di essersi rimessi insieme solo per motivi economici. La coppia, che negli ultimi mesi è stata protagonista del gossip tra lascia, prendi e tradimenti pare abbia deciso di riprovarci e i due stanno trascorrendo insieme questa quarantena dovuta all'emergenza coronavirus a Roma da Giulia.

Leggi anche > Filippo Nardi: «Ho avuto i sintomi del coronavirus ma non mi hanno fatto il tampone». E chiarisce cosa c'è con Barbara D'Urso

A raccontarlo è lo stesso Andrea che spiega di essere "a Roma in buonissima compagnia". Molti però hanno accusato la coppia di aver fatto tutto per business e quindi per guadagnare soldi. Andrea e Giulia si sono lasciati dopo i numerosi tradimenti dell'ex tronista raccontati con tanto di particolari dalla stessa De Lellis in un libro che ha avuto grande successo. Lei dopo la rottura ha avuto una storia con Iannone, i due erano anche andati a convivere e la relazione sembrava essere diventata seria, stando alle parole della coppia, ma poi tutto è finito e immediato è stato il ritorno di fiamma con Andrea Damante.



Ultimo aggiornamento: 17:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA