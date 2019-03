Giulia De Lellis e Andrea Damante di nuovo insieme, ecco l'indizio: «In love»

Lunedì 18 Marzo 2019, 16:55 - Ultimo aggiornamento: 18-03-2019 17:50

Giulia De Lellis, messa fine alla sua relazione col cantante Irama, sembra sia tornata assieme al suo ex, Andrea Damante. I due si sono conosciuti e innamorati sotto ai riflettori del programma “Uomini e donne”, dove Giulia era andata proprio per corteggiare Damante e poi si sono lasciati poco dopo la partecipazione del Grande Fratello Vip della De Lellis.La coppia è stata sorpresa insieme già diverse molte e ultimamente è stata fotografata mentre si baciava, ma per ora non era è nessuna conferma ufficiale del ritrovato amore. Stamattina però la De Lellis ha voluto lasciare un indizio dal suo account Instagram. Nelle stories infatti Giulia ha pubblicato uno scatto con la didascalia “In love” (In amore), che potrebbe essere una conferma del suo stato sentimentale.Irama ha annunciato la fine della storia con Giulia attraverso il social: «La mia storia con Giulia si è conclusa tempo fa e di comune accordo - ha scritto il cantante in gara all'ultimo Festival di Sanremo - siamo in buoni rapporti e ci vogliamo bene, ma abbiamo capito che non possiamo proseguire insieme. Spero che questa comunicazione serva a far cessare i contini pettegolezzi e i pedinamenti che mi seguono fino all'estero. Questo non è il mio mondo. Se volete parlare di me, ascoltate le mie canzoni».