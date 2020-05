Giulia De Lellis e Andrea Damante, dopo la quarantena da coronavirus si separano di nuovo

Con l’inizio dell’emergenza coronavirus Giulia De Lellis e Andrea Damante sono stati costretti a rendere pubblico il loro ritorno di fiamma dato che, dopo numerosi voci a riguardo, erano stati fotografati mentre risalivano a casa dell’influencer a Pomezia per trascorrere insieme la quarantena. La cosiddetta “Fase 2” però li ha divisi.

La coppia ha appunto trascorso l’isolamento insieme, postando anche diversi video sui canali social per intrattenere i suoi follower. In una videochiamata con Simona Ventura Giulia ha anche raccontato che assieme al ritrovato fidanzato volevano mantenere il segreto ancora per un po’, anche per cercare di capire bene la situazione, ma gli eventi li hanno costretti ad uscire dalla luce del sole.

La quarantena comunque è finita e con la fase 2 Damante e la De Lellis hanno deciso di separarsi. Alla base comunque non c’è nessun ripensamento riguardo alla loro relazione, ma soltanto motivi per così dire concreti. Andrea infatti è impegnato tra il ritorno al lavoro a Milano e il riavvicinamento con la famiglia, mentre Giulia ha potuto rivedere le nipotine e riprendere in parte i suoi impegni di super influencer.

Intano, secondo le ultime indiscrezioni, i due potrebbero sposarsi nel 2012, una volta superata l’emergenza da coronavirus.

