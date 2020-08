Giulia De Lellis e Andrea Damante, è crisi: «Siamo tristi, ma stiamo cercando di capirci»

Giulia De Lellis e Andrea Damante stanno ancora insieme. Dopo i rumors delle scorse settimane su un presunto allontanamento fra i due, è stata la De Lellis a rompere il silenzio e spiegare come stanno realmente le cose con una serie di storie su Instagram. I "Damellis" non stanno vivendo un periodo facile, ma Giulia ci tiene a far chiarezza: «È sicuramente un momento un po' particolare della nostra vita, in cui stiamo capendo. Sono cambiate un sacco di cose. Siamo tutte e due un po' tristi, anche se facciamo finta di nulla. Non abbiamo tanta voglia di parlarne, perché vogliamo prima un po' capirci. Ho imparato dal mio passato che prima di fare qualcosa devo prendermi il mio tempo».



L'influencer è riuscita anche a far sorridere i propri follower, scherzando su uno degli aneddoti più famosi del suo libro "Le corna stanno bene su tutto": «Prima di iniziare a dare i numeri, a impazzire, a leggere articoletti, dar retta a str...ate varie, guardate qua, c'è una Play Station completamente intatta. La cabina armadio di Andre e tutte le sue cose sono al loro posto». Le cose fra i "Damellis" non vanno a gonfie vele, ma stavolta i due sembrano pronti a lottare per superare le naturali difficoltà che dopo un po' vengono a galla in ogni rapporto di coppia.

Ultimo aggiornamento: 22:29

