«Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme». Arriva l'indiscrezione. Dopo anni di liti, ritorni di fiamma e allontanamenti, i fan dei Damellis sono tornati a sperare. Negli ultimi giorni, si sono rincorse diverse voci su un loro presunto riavvicinamento. Ma adesso sarebbe arrivata l'indiscrezione da un "addetto ai lavori", il giornalista Gabriele Parpiglia.

Come riporta il sito Blastingnews, durante una diretta Instagram, Parpiglia avrebbe confermato: «Giulia e Andrea stanno facendo la quarantena insieme». Inserendoli tra le coppie famose che starebbero trascorrendo questo periodo insieme.

Le parole di Parpiglia arrivano dopo giorni di rumor su un presunto ritorno di fiamma. I follower dei Damellis avevano infatto notato due indizi che li avevano fatti tornare a sperare. Come riporta il sito Blastingnews, in una story di Giulia De Lellis, diversi fan avrebbero detto di aver sentito in lontananza la voce di Andrea Damante, come se i due ex fidanzati stessero nella stessa casa. Non è tutto.

Secondo i follower, la felpa rossa utilizzata da Giulia De Lellis per un'altra story sarebbe proprio di Andrea Damante. Ora la dichiarazione di Parpiglia. Staremo a vedere.

