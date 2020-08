Giulia De Lellis e Andrea Damante insieme, ma è solo il videoclip girato prima della crisi e uscito oggi: la reazione dei fan

Giulia De Lellis e Andrea Damante si tuffano in piscina e si baciano. Sono queste le immagini che i fan dei Damellis continuano a guardare da quando - questa mattina - su Youtube è uscito il videoclip della canzone Somebody to love, il singolo del dj veronese e di KiFi. Il filmato è stato girato prima della crisi, quando la coppia sembrava aver trovato l'amore e la sintonia dopo la lunga separazione. Un traguardo importante per Damante, che lo ha subito pubblicizzato, mentre da Giulia, che è la protagonista assoluta del video, ancora nulla.



I due erano più affiatati che mai e il video, girato nella casa dove hanno trascorso gran parte delle vacanze estive, ne è la prova. Tenere effusioni da parte di chi solo pochi giorni dopo si è separato, forse definitivamente. Suè in tendenza e tutti quelli che speravano di vederli convolare a nozze si dicono confusi e disperati. «Adesso che è uscito il video del dama sono ancora più confusa, non so se sono pazza io ma si può stare così bene e tre giorni dopo in crisi?», scrive una fan. Le fa eco un'altra: «Vi prego, ho bisogno di sapere che non sono l'unica a credere che non possono lasciarsi andare di nuovo».E poi ancora: «Parlate tutti senza sapere... Andrea e Giulia si amano, ma devono capire bene quello che vogliono per proseguire al meglio la loro relazione. State sereni che loro tanto si ritroveranno sempre». Per molti Giulia ha preferito allontanarsi per risolvere i suoi problemi di salute e non seguirlo in giro per l'Italia nelle serate spesso sotto accusa per le misure di sicurezza violate. Lui, intanto, ha fatto sapere che al singolo ci tiene tantissimo.

Ultimo aggiornamento: 13:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA