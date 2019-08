Giulia De Lellis e Andrea Iannone, amore a gonfie vele

Venerdì 2 Agosto 2019, 17:01 - Ultimo aggiornamento: 02-08-2019 17:49

La storia tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone procede a gonfie vele. I due si mostrano sui social sempre più affiatati e innamorati e pare che ilo. A confermarlo sono gli amici stessi della coppia che parlano di una forte intesa.Secondo quanto riportato sulla rivista edita da Hearst Magazine gli amici di Iannone parlano di una sintonia perfetta che lo ha portato ad avere una grande voglia di scherzare e stare insieme nonostante il suo carattere a volte chiuso e introverso. Lo confermano le foto che li vedono insieme a Formentera, i due non si sono separati mai nel corso dell'estate e sono anche passati alle presentazioni ufficiali in famiglia in poco tempo.In molti avevano avuto a che ridire sulla loro unione, ma tra i due sembra essere vero amore, non mancano le dimostrazioni di affetto sui social e le dediche d'amore che stanno sempre di più facendo affezionare i fan a questa nuova coppia.