Giulia De Lellis, Andrea Iannone le bacia i piedi e lei posta il video

Martedì 25 Giugno 2019, 18:06 - Ultimo aggiornamento: 25-06-2019 18:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha postato un filmato suche in pochi minuti ha fatto il giro del web. Nelle immagini, appare il pilota di MotoGp che bacia e "viene accarezzato" dal piede di Giulia. Il video è accompagnato da una didascalia sibillina: «».Molti follower dell'ex gieffina non avrebbero gradito il video troppo esplicito, sottolineando anche il fatto che Giulia De Lellis avrebbe rotto con Andrea Damante solo poco tempo fa. Ma ad attrarre l'attenzione degli utenti è un altro aspetto. «», scrive una follower. E ancora: «».C'è però anche chi appoggia la nuova coppia: «Siete bellissimi». In ogni caso, il video fa il pieno di like e supera i 2milioni di visualizzazioni.