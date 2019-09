Giulia De Lellis, ultima serata con Andrea Iannone prima della fuga: «Voglio staccare da tutto»

Giovedì 26 Settembre 2019, 16:58 - Ultimo aggiornamento: 26-09-2019 17:12

Dopo il grande successo ottenuto con suo libro “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!” e sui social, dov’è un’influencer molto seguita,attuale fidanzata diha deciso di staccare un po’ e prendersi una pausa, come annunciato dal suo account InstagramGiulia infatti è tornata sui social a fianco del suo fidanzato, Andrea Iannone e ha poi fatto sapere ai suoi numerosi follower della sua volontà di allontanarsi per una vacanza: “Non so se vi ricordate - ha fatto sapere la De Lellis attraverso le stories - che vi avevo detto che stavo preparando tutto quanto per andare un bel po’ in vacanza, in relax. Voglio staccare da tutto”Giulia, dopo un ultimo impegno di lavoro, partirà per un viaggio “lunghissimo” e appunto in vista della sua assenza è arrivato Iannone: “Non potete non venirmi a salutare - ha spiegato - perché poi ci rivedremo davvero tra tanto tempo”.Ultimamente il suo ex Andrea Damante ha parlato della loro passata relazione ai microfoni di “Verissimo”, tornando anche sull’accusa di tradimento: “Ci siamo lasciati dopo il safari – ha raccontato a Silvia Toffanin - litigavamo da tempo, lei è andata a vivere da una sua amica per prendersi un po' di tempo e spazio. Io il giorno dopo sono andata a Los Angeles, forse ho sbagliato perché non dovevo andare in quel momento lì dall'altra parte del mondo, ma lei non sapeva dei tradimenti. A quel punto lei va a casa e legge il mio pc, io non so cosa abbia letto, credo dei messaggi con un mio amico e da lì credo che lei abbia intuito che le abbia fatto le corna”.