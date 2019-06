Giulia De Lellis e Andrea Iannone a letto insieme? Arriva la prova: i fan non hanno più dubbi

Giovedì 20 Giugno 2019, 12:09 - Ultimo aggiornamento: 20-06-2019 13:45

Giulia De Lellis e Andrea Iannone stanno insieme? Dai diretti interessati ancora nessuna conferma, ma le prove della loro frequentazione aumentano di giorno in giorno. I due sono spesso pizzicati insieme al ristorante e da entrambi i profili social emerge una certa assiduità nel vedersi. Dalle ultime stories dell'influencer romana, inoltre, che abbiano trascorso la notte insieme. Ecco la prova che tutti aspettavano.La De Lellis ha pubblicato una foto tra le lenzuola appena sveglia. Nello scatto appare con il braccio di qualcuno attorno al collo. Il tatuaggio sembra proprio quello del pilota di MotoGp. Che si preparino a uscire finalmente allo scoperto? Pochi giorni fa Iannone ha pubblicato una foto a bordo pista della De Lellis con il fratello, da molti scambiato per il campione di motociclismo. Pioggia di like in arrivo per quella che si preannuncia la nuova coppia dell'estate.Gli ex sono ormai un ricordo. Ricordiamo che Iannone è stato fidanzato con Belen Rodriguez e la De Lellis con Andrea Damante. Dopo vari tira e molla, Giulia ha lasciato definitivamente il dj veronese, ma ha ammesso di aver sofferto molto. ​«Ho convissuto per tre anni e veramente mi sarei sposata se non fosse finita malissimo», sono queste le parole di Giulia intervistata durante la presentazione di Agorà. La De Lellis non ha mai parlato apertamente di cosa sia successo con Damante, ma le numerose voci sull rottura parlano di diversi tradimenti da parte del deejay.Ora però potrebbe aver ritrovato il sorriso con Iannone, dopo una breve parentesi con il cantante Irama. Fondamentale nella dinamica della storia tra i due sarebbe stato il fratello di Giulia De Lellis, Peppe, grande amante delle due ruote. Per fargli un regalo la sorella avrebbe accettato l’invito del campione di MotoGP di presenziare nei box al Mugello. Dopo, i due sarebbero andati a Roma per un impegno di Giulia e una settimana dopo si sarebbero visti a Lugano, dove abita il pilota, per una cena di lusso e una notte in villa.